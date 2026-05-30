Haberler

Yavru Aslanspor şampiyon oldu

Yavru Aslanspor şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu lideri Yavru Aslanspor, Talas Denizspor'u 6-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyon oldu. 10 maçta 10 galibiyet alan takım, 60 gol atıp 6 gol yedi.

Kayseri İkinci Amatör Küme takımlarından Yavru Aslanspor mutlu sona ulaştı.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu lideri Yavru Aslanspor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yavru Aslanspor ligin 11. haftasında oynadığı maçta Talas Denizspor'u 6-1 mağlup ederek 30 puana ulaştı. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Yavru Aslanspor, namağlup yoluna devam ediyor. Oynadığı 10 maçta rakip filelere 60 gol atan Yavru Aslanspor kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

54 averajla zirvede yer alan Antrenör Serkan Akpınar yönetimindeki Yavru Aslanspor, kalan son 3 haftada 2 maça çıkacak ve ardından sezonu kapatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü