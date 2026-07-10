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Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tıp fakültesi öğrencisi Yaren'in öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan ERÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü tutuklanmıştı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan ERÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde 19 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında; motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22); K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. tutuklanmıştı.

Genç doktor adayını hayattan koparan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Yaren Mercan'a hızla gelen otomobilin arkadan çarptığı ve Mercan'ın metrelerce savrulduğu yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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