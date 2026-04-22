Kayseri'de uzman çavuşun düğün gecesi ölümüne ilişkin eşinin yargılanmasına başlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleşen uzman çavuş Ümit C.'nin düğün gecesi ölümüyle ilgili eşi M.C. hakim karşısına çıktı. Davada sanık, evde tartıştıklarını ve düğün gününde silah sesi duyduğunu öne sürdü. Maktulün ailesi ise sanığın suçlamalarını reddetti.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uzman çavuşun düğün gecesi ölümüne ilişkin hakkında dava açılan eşi hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul koca Ümit C'nin eşi tutuksuz sanık M.C, müşteki annesi Döndü, babası Ali, ağabeyi İsmail ve diğer yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Sanık M.C. savunmasında, düğün günü evde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra banyodayken silah sesi duyduğunu ve kocasını yerde yatar halde gördüğünü iddia etti.

Eşinin sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğünü anlatan M.C, maktulle 5 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, "Eşim sürekli kumar oynuyordu. Kumar yüzünden ailesiyle çok üzerine gittik ve bizi cezalandırmak istedi. Eşim daha önce de intihar etmeye çalışmıştı. Düğün yapacak durumu yoktu, borç içindeydi. Düğünde imitasyon bilezik taktım, o gün üzerinde silah görmedim." dedi.

Zaman zaman eşiyle yaşadığı tartışmaların ardından ayrılmak istediğini ancak onu sevdiğini anlatan tutuksuz sanık M.C, "Eşime zarar verecek olsam düğün gününü mü seçerdim? İstesem de kocama zarar veremem. Fiziksel olarak gücüm yetmezdi. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bazı maktul yakınları sanığa savunma yaptığı sırada tepki gösterdi.

Maktulün annesi Döndü C. de sanığın sürekli oğlundan boşanmak istediğini ve farklı bir kişiyle konuştuğunu ileri sürdü.

Oğlunun intihar edecek bir kişi olmadığını savunan anne, "Oğlum kimsenin gönlünü kırmazdı. Oğlumu tehdit ettiler. Oğlumun kanı gözümün önünden gitmiyor. Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki baba Ali C. de sanığın olayı planlı şekilde gerçekleştirdiğini öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarının da beyanları alındı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin göz önüne alınarak tutuklanarak yargılanmasını talep etti.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulayan heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Uzman çavuş Ümit C, 12 Haziran 2025'teki düğünün ardından Mevlana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Maktul ailesinin olayla ilgili bir televizyon programına katılmasının ardından şikayet üzerine gelin M.C. hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
