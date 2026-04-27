Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kayseri'de fidan dikildi

MHP Talas İlçe Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin adını yaşatmak için fidanları toprakla buluşturdu.

MHP Talas İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partililer, "Geleceğe Milli Miras Projesi" kapsamında ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına Ali Dağı'na fidan dikimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, dikilen fidanların oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Dikilen fidanlarla saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini yaşatacaklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Bugün burada diktiğimiz fidanlar sadece birer ağaç değil, her biri birer hafıza nişanesidir. Yitirdiğimiz evlatlarımızı ve kıymetli öğretmenimizi geri getiremeyiz ama onların aziz isimlerini Ali Dağı'nın gölgesinde ebediyen yaşatabiliriz. Onlar sustu, artık bu fidanlar onlar için konuşacak, her baharda onlar için yeşerecek. Bu yavrularımızın ve öğretmenimizin hatırası bizim milli mirasımızdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."