Baki Ersoy, Talas Devlet Hastanesi talebini meclis gündemine taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Talas ilçesinin uzun süredir dile getirilen devlet hastanesi ihtiyacını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Ersoy, nüfusu hızla artan Talas'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik planlamaları sordu. Önergede; Talas'a devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağı, yeni sağlık yatırımlarının planlanıp planlanmadığı ve artan nüfusun sağlık hizmetlerine olan etkisine yönelik yürütülen çalışmaların detaylandırılması talep edildi. Ersoy; Kayserili vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek sosyal medyasında şu ifadelere yer verdi;

"Talas ilçemizin Devlet Hastanesi ihtiyacını TBMM gündemine taşıdık. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun cevaplandırması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde; Talas'a devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağını, yeni sağlık yatırımlarının planlanıp planlanmadığını, artan nüfusa bağlı sağlık hizmeti ihtiyacına yönelik çalışmaları sorduk. Hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı