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Kayseri'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tırdan çıkarılan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Tırda incelemenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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