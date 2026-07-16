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MHP'li Ersoy, 2 mahalledeki kaya düşmesi riskini meclise taşıdı

MHP'li Ersoy, 2 mahalledeki kaya düşmesi riskini meclise taşıdı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesine bağlı Süleymanlı ve Çevlik mahallelerinde kaya düşmesi riskine karşı önlem alınması için İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; Talas ilçesine bağlı Süleymanlı ve Çevlik mahallelerindeki kaya düşmesi risklerini meclise taşıdı.

Milletvekili Baki Ersoy konuyla ilgili yaptığı paylaşımında; "Talas ilçesi Süleymanlı ve Çevlik mahallelerimiz için harekete geçtik. Hemşerilerimizden gelen talepler doğrultusunda, Talas ilçemize bağlı Süleymanlı ve Çevlik mahallelerinde kaya düşmesi riskiyle ilgili yaşanan endişeleri TBMM gündemine taşıdık. İçişleri Bakanlığına sunduğumuz soru önergesiyle; bölgede güncel jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılıp yapılmadığını, kaya ıslahı, koruyucu bariyer ve tel ağ gibi önlemlerin planlanıp planlanmadığını, riskli alanların güvenli hale getirilmesine yönelik projeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak kısa ve uzun vadeli eylem planlarını sorduk. Hemşerilerimizin taleplerini ilgili kurumlar nezdinde takip etmeyi, Kayseri'mizin her meselesinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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