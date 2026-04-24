Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde M.Ş. (48) ile M.D. (58) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla M.D.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

