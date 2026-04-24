Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, M.Ş. (48) ile M.D. (58) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.Ş, belinde taşıdığı tabancayla M.D.'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.Ş. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
