Siirt Baykan'da iki otomobil çarpıştı, 20 yaşındaki genç ağır yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Demirışık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed T. yönetimindeki 21 AJ 789 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Edip A. idaresindeki 47 ADR 046 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Muhammed Ulaş (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ulaş, durumunun kritik olması nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Muhammed Ulaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı