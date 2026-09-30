Haberler

Siirt Baykan'da jandarma, öğrencilere trafik ve siber zorbalık eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Baykan'da jandarma, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında Atabağı beldesindeki okulda öğrencilere eğitim etkinliği düzenledi. Etkinlikte trafik, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve mahremiyet konularında bilgi verildi; iz takip köpeklerinin gösterisi yapıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde jandarma ekipleri, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında çocuklara yönelik eğitim etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, eğitim süreçlerinin güvenliğinin artırılması ve dijital dünyada çocuklara yönelik tehditlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Atabağı beldesindeki 30 Ağustos Zafer İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Okul bahçesindeki etkinlikte, ekiplerce jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Trafik ekipleri tarafından uygulamalı trafik eğitimi kapsamında karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servislerine binme ve inme, siber zorbalık, akran nezaketi, dijital bağımlılık ve güvenlik tehditlerinden korunma yöntemleri konularında eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı tarafından da mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çevre, doğa ve hayvan sevgisi konusunda öğrencilerle çalışma yapan ekipler, Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan stantlarda geri dönüşüm çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, jandarma bünyesindeki "Oktan" ve "Yapı" adlı eğitimli iz takip köpeklerinin gösterileriyle hoşça vakit geçirdi.

30 Ağustos Zafer Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Turay, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Turay, "Öğrencilere yönelik trafik ve siber güvenlik eğitiminin yanında deneyimli köpeklerin gösterisi yapıldı. Etkinlik çok güzel ve verimli geçti." dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrakları dağıtıldı.

Kaynak: AA
UEFA, kulüplere tam 31,5 milyon euro dağıtacak

Haber yolladılar! Tamı tamına 31,5 milyon avro dağıtacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da sular durulmuyor! Gözaltındaki madencilerin ölümü protestosunda 3 kişi öldü

Gözaltındaki madencilerin ölümü protestosunda 3 ölü
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Erdoğan kimi kastetti?
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!