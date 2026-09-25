Haberler

Siirt Gökçebağ'da patpat devrildi, fıstık toplamaya giden 7 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Gökçebağ'da patpat devrildi, fıstık toplamaya giden 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
+64 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’in Gökçebağ beldesinde fıstık toplamaya gidenleri taşıyan patpat devrildi, araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SİİRT'te, fıstık toplamaya gidenleri taşıyan ve halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde il merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Fıstık toplamak için bahçeye gidenleri taşıyan K.A.'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki H.A., İ.A., N.A., F.A., S.A. ve T.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüşmek pahalıya patladı
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcuya büyük şok
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar