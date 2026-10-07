Siirt Kurtalan'da Kaymakam Salih Başara başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kaymakam Salih Başara başkanlığında ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumunun ele alındığı genişletilmiş asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile yürütülen güvenlik tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam Salih Başaran'ın yanı sıra ilçe emniyet ve jandarma birim amirleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. İlçede meydana gelen asayiş olayları, alınan tedbirler ve önümüzdeki döneme ilişkin yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı