Siirt Baykan'da jandarma, 600 öğrenciye trafik ve siber güvenlik eğitimi verdi

Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, 600 öğrenciye trafik ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Baykan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 600 öğrenciye trafik kuralları, güvenli şekilde karşıdan karşıya geçme, dijital bağımlılık, parola güvenliği, siber zorbalık, akran nezaketi, mahremiyet ve sıfır atık konularında sunum ve anlatımlar yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından çocukların güvenli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen programın sonunda öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca jandarmaya bağlı eğitimli köpek unsurları tarafından gerçekleştirilen gösteri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı