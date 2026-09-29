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Siirt Baykan'da öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis desteği isteniyor

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Siirt Baykan'da öğrenciler okula patpat kasasında gidiyor, servis desteği isteniyor
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaklaşık 2-2,5 kilometre uzakta yaşayan öğrenciler, her gün okula 'patpat' denilen tarım aracının kasasında gidiyor. O anları kaydeden bir vatandaş, çocukların güvenli ulaşımı için yetkililerden servis tahsis edilmesini istedi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde öğrencilerin okula ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atabağı beldesinde yaklaşık 2-2,5 kilometre uzakta yaşayan öğrencilerin, okula ulaşım için "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının kasasında taşındığı görüldü. Öğrencilerin bu şekilde her gün okula götürülüp getirildiği belirtildi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için servis desteği istedi. Vatandaş, "Allah göstermesin, kaza, bela olur. Çocuklarımız her gün 2-2,5 kilometrelik yolda patpat olarak tabir edilen aracın kasasında yolculuk yapıyor. Allah göstermesin, çocuklardan biri düşer ve bir şey olursa bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Yetkililerden bir an önce çocuklarımız için servis tahsis edilmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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