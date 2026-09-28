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Siirt'te doğumsal kalp hastası 8 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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Siirt'te emmede azalma ve yenidoğan sarılığı şikayetiyle hastaneye getirilen 8 günlük bebekte kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edildi. Bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Siirt'te kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilen 8 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 günlük bir bebek, emmede azalma ve yenidoğan sarılığının gerilememesi şikayetiyle??????? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine getirildi.

Yapılan tetkiklerde bebekte kalp yetmezliği bulguları olduğu düşünülerek Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından muayene edildi ve ekokardiyografik inceleme yapıldı.

Bebekte kritik doğumsal kalp hastalığı tespit edilmesi üzerine ambulans uçak görevlendirildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla??????? Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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