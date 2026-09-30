Siirt-Kurtalan yolundaki kafede yangın söndürüldü, kafe kullanılamaz hale geldi

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Siirt'te yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Siirt- Kurtalan kara yolu Çelebi mevkisinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA