Siirt Kurtalan'da silahlı kavgada ölen sağlık personeli Vahdettin Tüzün'dü

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin Vahdettin Tüzün olduğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ağır yaralandığı olayda yaşamını yitiren kişinin 39 yaşındaki Vahdettin Tüzün olduğu öğrenildi. Tüzün'ün Kurtalan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı