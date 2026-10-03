Siirt Kurtalan'da silahlı kavgada ölen sağlık personeli Vahdettin Tüzün'dü

Siirt Kurtalan'da silahlı kavgada ölen sağlık personeli Vahdettin Tüzün'düGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesi Gözpınar köyünde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölen kişinin Vahdettin Tüzün olduğu belirlendi. Kurtalan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olan Tüzün'ün öldüğü olayda 6 kişi ağır yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin Vahdettin Tüzün olduğu belirlendi.
İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ağır yaralandığı olayda yaşamını yitiren kişinin 39 yaşındaki Vahdettin Tüzün olduğu öğrenildi. Tüzün'ün Kurtalan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.