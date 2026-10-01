Siirt Pervari'de etkili yağış ulaşımı aksattı, çamur bazı araçları yolda bıraktı

Siirt Pervari'de etkili yağış ulaşımı aksattı, çamur bazı araçları yolda bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası kırsal bölgelerde yollar çamurla kaplanırken bazı araçlar çamura saplanıp yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte zorlandı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Çamur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan yağış sonrası yollar çamurla kaplanırken, bazı araçlar çamura saplanarak yolda kaldı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken bölgede ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin çalışma yapması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı