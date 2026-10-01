Siirt Kurtalan'da tarlaya düşen yıldırım cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Siirt Kurtalan'da tarlaya düşen yıldırım cep telefonu kamerasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Çevredeki bir vatandaş, yıldırımın düştüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti; görüntülerde gökyüzü bir anda aydınlandı. Olayda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.
Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarlaya yıldırımın düşmesiyle birlikte gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı