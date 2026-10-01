Haberler

Siirt Kurtalan'da tarlaya düşen yıldırım cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Kurtalan'da tarlaya düşen yıldırım cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Çevredeki bir vatandaş, yıldırımın düştüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti; görüntülerde gökyüzü bir anda aydınlandı. Olayda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.

Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarlaya yıldırımın düşmesiyle birlikte gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

Fon mağdurlarının beklediği açıklama Bakan Şimşek'ten geldi