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Siirt Filistin Dayanışma Platformu Aksa Tufanı'nın 3. yılında Filistin'e destek verdi.

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Siirt Filistin Dayanışma Platformu Aksa Tufanı'nın 3. yılında Filistin'e destek verdi.
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Siirt Filistin Dayanışma Platformu, Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümünde Filistin halkına destek için basın açıklaması düzenledi. Güres Caddesi'ndeki programa STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı; açıklamada uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı ve dualar edildi.

Siirt Filistin Dayanışma Platformu tarafından Aksa Tufanının 3. yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkına destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Kent merkezindeki Güres Caddesi'nde gerçekleştirilen programa, platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda Filistin'de yaşanan insani duruma dikkat çekilirken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Platform adına yapılan açıklamada, Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek uluslararası kamuoyunun yaşanan insani drama duyarlı olması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca bölgede kalıcı barış ve huzurun sağlanması temennisinde bulunuldu. Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Katılımcılar, bölgede yaşananların sona ermesi ve Filistin halkının huzur ve özgürlüğe kavuşması temennilerini dile getirdi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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