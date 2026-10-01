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Siirt Tillo'da öğrenciler Botan Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı

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Siirt'te İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Tillo Botan Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması kapsamında öğrenciler, doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çekti; doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Siirt'te öğrenciler, "Doğa Yürüyüşü ve Sıfır Atık Farkındalık Çalışması" kapsamında çevre temizliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğündeki İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Tillo Botan Tabiat Parkı'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Yürüyüş güzergahında çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına ve çevre bilincine dikkat çeken öğrenciler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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