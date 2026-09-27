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Siirt Doluharman'da orman yangınına Orman ve itfaiye ekipleri yaya müdahale ediyor

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Siirt Doluharman'da orman yangınına Orman ve itfaiye ekipleri yaya müdahale ediyor
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Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri, engebeli arazide yaya ulaşarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Siirt'te çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Doluharman köyünde, ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli olmasından dolayı araçların ilerleyemediği bölgelere, ekipler yaya olarak ulaştı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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