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Siirt-Eruh kara yolunda devrilen ponza yüklü tırda 1 kişi ağır yaralandı

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Siirt-Eruh kara yolunda devrilen ponza yüklü tırda 1 kişi ağır yaralandı
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Siirt-Eruh kara yolunda Eruh ilçe girişi yakınlarında ponza madeni yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, ERKUT ve sağlık ekiplerince kurtarılarak önce Eruh Devlet Hastanesine, ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Siirt-Eruh kara yolunda ponza madeni yüklü tırın devrilerek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Siirt - Eruh kara yolunun Eruh ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. (43) yönetimindeki 73 AAU 037 plakalı ponza madeni yüklü tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Ekibi (ERKUT) sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü İ.G., ERKUT ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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