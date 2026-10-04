Malatya'da Siirt-Samsun otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, 1'i ağır

MALATYA'da yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Siirt- Samsun seferini gerçekleştiren Y.Ç.'nin kullandığı 55 AEH 576 yolcu otobüsüne, A.G.'nin kullandığı 27 VZ 853 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü A.G. ile yanındaki Y.K. ve R.T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Y.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı