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Siirt'te yağış sonrası gökkuşağı kent siluetiyle dikkat çekti

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Siirt'te yağış sonrası gökkuşağı kent siluetiyle dikkat çekti
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Siirt'te yağışın ardından oluşan gökkuşağı, kent merkezinin farklı noktalarından ve apartmanların arasındaki gökyüzünde görüldü. Gökkuşağının kent siluetiyle oluşturduğu manzara dikkat çekerken, vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Siirt semalarında yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Kent merkezinin farklı noktalarından görülen gökkuşağı, apartmanların arasındaki gökyüzünde de görüntülendi. Gökkuşağının kent siluetiyle oluşturduğu manzara dikkat çekti. Yağış sonrası güneş ışınlarının atmosferdeki su damlacıklarıyla etkileşimi sonucu oluşan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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