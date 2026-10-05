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Siirt'te DKMP denetiminde avcılık belgesi olmadan avlanan kişi yakalandı

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Siirt'te DKMP denetiminde avcılık belgesi olmadan avlanan kişi yakalandı
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Siirt'te DKMP ekiplerinin av koruma denetiminde, avcılık belgesi olmadan ve takozsuz av tüfeğiyle avlandığı belirlenen bir kişi yakalandı. Kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Siirt'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen av koruma ve kontrol denetimlerinde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Siirt DKMP Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri, kent genelinde yaban hayatının korunması ve usulsüz avcılığın önlenmesine yönelik saha taraması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir şahsın, avcılık belgesi olmadan ve takozsuz av tüfeğiyle avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Ekiplerin kent genelinde kaçak ve usulsüz avcılığa karşı denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirilirken, yetkililer avcıları mevzuata uymaları ve gerekli izin ile belgeleri almadan avlanmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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