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Siirt'te polis, dronla anons yaparak trafik denetiminde sürücü ve yayaları uyardı

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Siirt Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'in talimatıyla polis ekiplerince kentte trafik güvenliği için dronla anonslu denetim yapılıyor. Güres Caddesi başta olmak üzere işlek caddelerde sürücü ve yayalara hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık uyarıları iletiliyor.

Siirt'te polis ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dronla yapılan anonsla denetim gerçekleştiriliyor

Siirt Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir'in talimatıyla kentte trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik dronla anons yapılıyor.

Güres Caddesi başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde yapılan denetimlerde sürücü ve yayalara yönelik uyarılarda bulunuluyor.

Dronun ses sisteminden yapılan anonslarda, şunlar kaydediliyor:

"Sizlere gökyüzünden bir hatırlatmamız var. Yolculuğunuz boyunca hızınızı yol ve trafik şartlarına göre ayarlayın. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Emniyet kemerinizi takmadan aracınızı hareket ettirmeyin. Yaya geçidine yaklaşırken hızınızı mutlaka azaltın ve yayalara geçiş hakkı verin. Kırmızı ışıkta geçerek kontrolü şansa bırakmayın. Trafikte güvenli geçiş doğru ışığı beklemekle başlar. Kaskını tak, yolun sonunda seni bekleyenler var."

Kaynak: AA
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