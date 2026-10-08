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Siirt'teki hastanede anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi verildi

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Siirt'teki hastanede anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi verildi
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ulusal Emzirme Etkinliği Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi düzenlendi. Uzman Doktor Ali Ateş'in bilgilendirmesinde anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri anlatıldı, stantlarda broşür dağıtıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Ulusal Emzirme Etkinliği Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte anne sütünün önemi ve faydaları, emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi, doğru emzirme teknikleri, laktasyon ve relaktasyon konularında bilgi verildi.

Eğitim Komitesi Başkanı Uzman Doktor Ali Ateş tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, anne sütünün anne ve bebek sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Daha sonra hastanenin Gebe Okulu'nda gebe eğitimi alan anne adaylarına yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Çocuk polikliniği ile kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde kurulan stantlarda anne ve anne adaylarına emzirme konusunda bilgi verildi, konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkilileri ile kadın doğum ve yenidoğan sorumlu hemşireleri katıldı.

Kaynak: AA
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