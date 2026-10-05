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Siirt Kurtalan'da kontrolden çıkan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Siirt Kurtalan'da kontrolden çıkan kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kapıkaya-Yuvalı yolunda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapıkaya-Yuvalı yolunda 72 ABL 128 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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