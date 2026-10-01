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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Sağlıklı Yaş Alma Birimi tarafından zemin katta kurulan stantta yaşlı bireylerle oyunlar oynandı; Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş da talepleri dinledi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Yaş Alma Birimi tarafından hazırlanan etkinlik, hastanenin zemin katında kurulan stantta gerçekleştirildi.

Hastaneye muayene ve tedavi amacıyla başvuran yaşlı bireylerle bir araya gelinerek düzenlenen etkinlikte, katılımcılarla manyetik bloklarla şekil oluşturma, boyama ve eşleştirme oyunları oynandı.

Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş, başhekim yardımcıları ve idari birim sorumlularıyla etkinliğe katılarak yaşlı bireylerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi???????.

Yolbaş, yaşlı bireylere gösterilmesi gereken saygı ve sevginin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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