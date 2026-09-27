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Siirt'te baraj kapakları açılınca Kezer Çayı'nda mahsur kalan 2 öğrenci kurtarıldı

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Siirt'te baraj kapakları açılınca Kezer Çayı'nda mahsur kalan 2 öğrenci kurtarıldı
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Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kezer Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana çıkarıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kezer Çayında adacıkta mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Eylül 2026 günü saat 17.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, Kezer Çayının ortasındaki adacıkta 2 üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile jandarma sevk edildi. AFAD, 1 müdahale aracı ve 3 AKT personeliyle, jandarma ise 1 araç ve 3 personelle olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucunda 2 kadın üniversite öğrencisi mahsur kaldıkları bölgeden alınarak güvenli alana çıkarıldı.

Olayda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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