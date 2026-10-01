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Siirt Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

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Siirt Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Evin balkonundaki bir kişi, yıldırımın tarlaya düşme anlarını cep telefonuyla kaydetti; görüntülerde kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir tarlaya yıldırım düştü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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