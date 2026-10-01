Siirt Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Siirt Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü, o anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Evin balkonundaki bir kişi, yıldırımın tarlaya düşme anlarını cep telefonuyla kaydetti; görüntülerde kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir tarlaya yıldırım düştü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı