Siirt Kurtalan'da devrilen tırın sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Siirt Kurtalan'da devrilen tırın sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kapıkaya-Yuvalı köyü yolunda 33 AOU 088 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü, ekiplerce araçtan çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Kapıkaya-Yuvalı köyü yolunda 33 AOU 088 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA