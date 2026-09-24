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Siirt'te 300 kilo fıstık çalan 3 şüpheli çuvaldaki yazıyla suçüstü yakalandı

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Siirt'te 300 kilo fıstık çalan 3 şüpheli çuvaldaki yazıyla suçüstü yakalandı
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Siirt'in merkez ilçesine bağlı Kayaboğaz köyünde 20 Eylül'de bir bahçeden yaklaşık 300 kilogram fıstık çalındı. Çuvaldaki yazı ve 6 saatlik kamera kaydını inceleyen jandarma, 3 şüpheliyi fıstıkları fabrikaya teslim almaya gelirken suçüstü yakaladı; fıstıklar sahibine verildi.

Siirt'te bir bahçeden yaklaşık 300 kilogram fıstık çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilip suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 20 Eylül'de merkez ilçeye bağlı Kayaboğaz köyünde meydana geldi. Bir fıstık bahçesinden yaklaşık 300 kilogram fıstığın çalınması üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Çuvaldaki yazı ve 6 saatlik kamera incelemesi çözdü

Detaylı incelemede ekipler, olay yerinde bırakılan bir çuval üzerindeki yazılardan önemli ipuçlarına ulaştı. Bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 6 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen jandarma, hırsızlıkta kullanılan araç ile şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalınan fıstıkların civardaki bir fıstık fabrikasına götürüldüğünü belirleyen ekipler, tesisi fiziki takibe aldı. Şüpheliler Y.E., K.A. ve A.T., fıstıkları teslim almaya geldikleri sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fıstık sahibine teslim edilirken, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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