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Siirt'te akraba aileler arasında alacak kavgası kana bulandı! 2 ölü, 5 ağır yaralı

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Siirt'te akraba aileler arasında alacak kavgası kana bulandı! 2 ölü, 5 ağır yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba aileler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı; jandarma köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.

YARALILAR BATMAN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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