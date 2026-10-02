Siirt'te akraba aileler arasında alacak kavgası kana bulandı! 2 ölü, 5 ağır yaralı

Siirt'te akraba aileler arasında alacak kavgası kana bulandı! 2 ölü, 5 ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba aileler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı; jandarma köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.
YARALILAR BATMAN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.