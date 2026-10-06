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AİÇÜ Rektörü Gülçin, akademisyenleri ağırlayıp Ahmed-i Hânî Sempozyumu'nu ele aldı

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AİÇÜ Rektörü Gülçin, akademisyenleri ağırlayıp Ahmed-i Hânî Sempozyumu'nu ele aldı
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Gaziantep, İstanbul ve Siirt üniversitelerinden akademisyenleri makamında ağırladı. Görüşmede IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu ile üniversiteler arası iş birliği imkânları değerlendirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Aslî Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ile AİÇÜ Ahmed-i Hânî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim Adıgüzel’i makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, başta IX. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu olmak üzere akademik çalışmalar, bilimsel etkinlikler ve üniversiteler arası iş birliği imkânları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, Ahmed-i Hânî’nin ilmî, edebî ve düşünce dünyasının farklı yönleriyle ele alınmasına yönelik akademik çalışmaların yanı sıra, yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilebilecek ortak bilimsel faaliyetler ve iş birliği alanları değerlendirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek gerçekleştirilecek akademik çalışmaların ve bilimsel iş birliklerinin üniversitemizin akademik gelişimine katkı sunacağını ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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