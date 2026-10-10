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TÜBİTAK destekli 5. Siirt Fıstığı Çalıştayı sorunlara çözüm aradı

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TÜBİTAK destekli 5. Siirt Fıstığı Çalıştayı sorunlara çözüm aradı
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Siirt'te TÜBİTAK desteği ve bölge üniversitelerinin işbirliğiyle düzenlenen 5. Siirt Fıstığı Çalıştayı sona erdi. Çalıştayda akademisyenler, ziraat mühendisleri, sektör temsilcileri ve üreticiler, fıstık yetiştiriciliğindeki sorunlar ile çözüm önerilerini değerlendirdi.

Siirt'te TÜBİTAK desteği ve bölge üniversitelerinin işbirliğiyle düzenlenen "5. Siirt Fıstığı Çalıştayı" sona erdi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Ziraat Fakültesinin ev sahipliğinde, Harran, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karamanoğlu Mehmetbey ve Şırnak Üniversiteleri ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen çalıştay, ikinci gününde Siirt Üniversitesi Konukevi'nde devam etti.

Burada oluşturulan çalışma masalarında "Yetiştirme teknikleri", "bitki besleme ve gübreleme", "sulama teknikleri", "hastalık ve zararlılar" ile "pazarlama ve markalaşma" başlıklarında değerlendirme yapıldı.

Akademisyenler, ziraat mühendisleri, sektör temsilcileri ve üreticilerin bir araya geldiği çalışma masalarında, Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştay, akademisyenlerin fıstık bahçelerinde inceleme yapmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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