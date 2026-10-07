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Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü'nde KADES ve UYUMA bilgilendirmesi yapıldı

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Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü'nde KADES ve UYUMA bilgilendirmesi yapıldı
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Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında vatandaşlara KADES, UYUMA, bağımlılıkla mücadele ve siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Etkinlikte broşür dağıtılarak şiddet, bağımlılık ve dijital güvenlik konusunda farkındalık oluşturuldu.

Siirt'te Dünya Şiddete Hayır Günü kapsamında vatandaşlara yönelik Kades, UYUMA uygulaması, bağımlılıkla mücadele ve siber güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik, Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara; madde bağımlılığıyla mücadele, UYUMA ve KADES uygulamaları, kadına yönelik şiddetle mücadele, kiralık hesapların oluşturabileceği riskler, güvenli internet ve parola güvenliği ile siber farkındalık konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, şiddetin ve bağımlılığın önlenmesi ile dijital ortamda güvenliğin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturulması sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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