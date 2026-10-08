Siirt'te asansörde ayağı kabin ile duvar arasına sıkışan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Siirt'te asansörde ayağı kabin ile duvar arasına sıkışan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te bir apartmanın asansöründe 8 yaşındaki çocuğun ayağı kabin ile duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te bir apartmanın asansör kabini ile duvar arasında ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muhammed Şefik Can'ın ayağı, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'ndeki bir apartmanın asansöründe kabin ile duvar arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA