Haberler

Siirt Baykan'da 51 kilo 800 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Baykan'da 51 kilo 800 gram esrarla yakalanan sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde narkotik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, takip sonucu durdurulan otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilinde 51 kilo 800 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Baykan ilçesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, takip sonucu durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada 51 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Bağımsız girdiği seçimde destan yazmıştı, bu sabah gözaltına alındı

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu