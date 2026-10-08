Siirt Şirvan'da ceviz toplayan 61 yaşındaki kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Siirt Şirvan'da ceviz toplayan 61 yaşındaki kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Şirvan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, hastaneye kaldırılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Nallıkaya köyünde M.N.B. (61), bahçede ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma sevk edildi.
Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.N.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.N.B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA