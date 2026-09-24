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Siirt Baykan'da otomobil takla atıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Siirt Baykan'da otomobil takla atıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Veysel Karani beldesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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