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Siirt'te STK temsilcileriyle buluşan Tanrıöver, kentin değerlerine dikkat çekti

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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, Siirt'te STK temsilcileriyle bir araya geldi. Tanrıöver, Siirt'in tarihi ve kültürel değerlerinin hak ettiği yere gelmesi için herkese görev düştüğünü söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Tanrıöver, partisinin Siirt İl Başkanlığınca bir kafede düzenlenen basın toplantısında, kenti ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde dinlediklerini söyledi.

Siirt'in tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir yer olduğunu ifade eden Tanrıöver, bu değerlerin hak ettiği yere gelmesi için herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Anahtar Parti Siirt İl Başkanı Hamza Arslan da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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