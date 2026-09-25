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Siirt Gökçebağ'da fıstık toplamaya giden tarım aracı devrildi, 7 kişi yaralandı

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Siirt Gökçebağ'da fıstık toplamaya giden tarım aracı devrildi, 7 kişi yaralandı
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Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçeye fıstık toplamaya giden tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi, araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçeye fıstık toplamaya giden Kadir A'nın kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Hakan A, İlhan A, Nasibe A, Feleknaz A, Saniye A. ve Tahir A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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