Siirt Baykan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde Demirışık köyü yakınlarında 21 AJ 789 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesinden Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AJ 789 plakalı otomobil ve kamyonet, Demirışık köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Baykan Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar ilk müdahanin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA