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Siirt Baykan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Siirt'in Baykan ilçesinde Demirışık köyü yakınlarında 21 AJ 789 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesinden Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AJ 789 plakalı otomobil ve kamyonet, Demirışık köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Baykan Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar ilk müdahanin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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