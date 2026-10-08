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Siirt'te asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk kurtarılıp hastaneye sevk edildi

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Siirt’te Bahçelievler Mahallesi’nde asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 8 yaşındaki M.Ş.C.'nin asansörde ayağının sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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