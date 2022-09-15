Muradiye Haberleri - Muradiye Haber - Haberler

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Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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