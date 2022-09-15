Muradiye Haberleri - Muradiye Haber - Haberler

Muradiye Haberleri
Muradiye haber, Muradiye son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Edirne yerel haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, Uzunköprü'de incelemelerde bulundu
Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022?
Van yerel haberleri... Muradiye'de kundaklama: Samanlık, odunluk ve ahır ateşe verildi
9 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 6 Eylül 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Van gündem haberi: Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek
Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Son dakika haberi: Çoban arazide ölü bulunmuştu...Otomatik tüfeklerle rastgele ateş açtılar, 20 koyun telef oldu
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 22 Ağustos 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 22 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
12 - 13 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 12 Ağustos 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Şırnak haberi... Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi
Manisa politika haberi: AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir, incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri | Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Rize yerel haberleri: Rizeli Çay Üreticisi: " Sabredin, Sabredin… Nereye Kadar?"
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 3 Ağustos 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Van deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 3 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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