Van Muradiye'de Havin Acar'a elektrikli medikal yatak bağışçı desteğiyle ulaştırıldı

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Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Görece Mahallesi'nde yaşayan özel birey Havin Acar'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak, bağışçıların desteğiyle temin edilerek ailesine teslim edildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Havin Acar'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak bağışçıların desteğiyle alınarak aileye ulaştırıldı. Medikal yatağın teslim edilmesiyle büyük sevinç yaşayan Havin Acar ve ailesinin mutluluğuna ortak olan Selçuk Yay, destek veren bağışçılara teşekkür etti. Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve imkanlar doğrultusunda destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı