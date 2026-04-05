Diyarbakır'da sıcak yemek desteği ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen sıcak yemek dağıtımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Muradiye Mahallesi'nde muhtar Dilek Demir'in aracılığıyla sürdürülen çalışmalarda, aşevinde hazırlanan yemekler her gün yaklaşık 50 vatandaşa ulaştırılıyor. Özellikle yalnız yaşayan, yemek yapacak durumda olmayan yaşlı bireyler ile dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen hizmet, büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koyan çalışmalara zaman zaman mahalle muhtarı Dilek Demir de eşlik ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Muhtar Demir, Bağlar Sosyal Yardımlaşma Aşevinin vatandaşlara günübirlik yemek dağıttığını söyledi. Demir, "Her gün, yaşlı, sahipsiz, kimsesiz ve evinde yemek yapamayan vatandaşlarımıza Kaymakamımız, Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz ve ekibi aracılığıyla aş-yemek ulaştırılıyor; bu yemekler de oldukça lezzetli. Mahallem adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün biz de bu çalışmalara destek sunduk. Birlikte birkaç aileyi ziyaret ederek, ekmeklerini ve yemeklerini arkadaşlarımızla birlikte teslim ettik. Yaklaşık 50 aileye her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu hizmet, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırılıyor. Bugün biz de bu anlamlı çalışmaya eşlik ettik" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı