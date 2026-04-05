Haberler

Diyarbakır'da sıcak yemek desteği ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen sıcak yemek dağıtımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Muradiye Mahallesi'nde muhtar Dilek Demir'in aracılığıyla sürdürülen çalışmalarda, aşevinde hazırlanan yemekler her gün yaklaşık 50 vatandaşa ulaştırılıyor. Özellikle yalnız yaşayan, yemek yapacak durumda olmayan yaşlı bireyler ile dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen hizmet, büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koyan çalışmalara zaman zaman mahalle muhtarı Dilek Demir de eşlik ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Muhtar Demir, Bağlar Sosyal Yardımlaşma Aşevinin vatandaşlara günübirlik yemek dağıttığını söyledi. Demir, "Her gün, yaşlı, sahipsiz, kimsesiz ve evinde yemek yapamayan vatandaşlarımıza Kaymakamımız, Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz ve ekibi aracılığıyla aş-yemek ulaştırılıyor; bu yemekler de oldukça lezzetli. Mahallem adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün biz de bu çalışmalara destek sunduk. Birlikte birkaç aileyi ziyaret ederek, ekmeklerini ve yemeklerini arkadaşlarımızla birlikte teslim ettik. Yaklaşık 50 aileye her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu hizmet, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırılıyor. Bugün biz de bu anlamlı çalışmaya eşlik ettik" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba